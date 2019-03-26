Бывший игрок Шахтера Франселино Матузалем был экстренно госпитализирован в Италии.
Бывший футболист Шахтера и многих европейских клубов Франселино Матузалем был экстренно госпитализирован в клинику итальянского города Витербо.
38-летний бразилец был срочно доставлен в больницу на карете скорой помощи.
Читайте: Марадону госпитализировали после матча Аргентина – Нигерия
О причинах госпитализации Матузалема не сообщается, как и о сроках его пребывания в клинике.
Напомним, бразилец завершил карьеру в прошлом году. Последним клубом игрока был Майами. В составе Шахтера он играл с 2004 по 2007 годы.
Ранее бывший игрок донецкого Шахтера Дуглас Коста попал в аварию 4 февраля.
Фото: Hellas1930
Источник: Viterbonews24
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+