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Факты / Спорт

Экс-игрок Шахтера экстренно госпитализирован

Бывший игрок Шахтера Франселино Матузалем был экстренно госпитализирован в Италии.

Матузалем

Бывший футболист Шахтера и многих европейских клубов Франселино Матузалем был экстренно госпитализирован в клинику итальянского города Витербо.

38-летний бразилец был срочно доставлен в больницу на карете скорой помощи.

Читайте: Марадону госпитализировали после матча Аргентина – Нигерия

О причинах госпитализации Матузалема не сообщается, как и о сроках его пребывания в клинике.

Напомним, бразилец завершил карьеру в прошлом году. Последним клубом игрока был Майами. В составе Шахтера он играл с 2004 по 2007 годы.

Ранее бывший игрок донецкого Шахтера Дуглас Коста попал в аварию 4 февраля.

ФотоHellas1930

Источник: Viterbonews24

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