Мужчина, обвиняемый в похищении неизданных материалов Beyonce, признал вину в суде Атланты.

Келвин Эванс пошел на соглашение со следствием и, таким образом, избежал будущего судебного процесса.

Приговор для воровства записей Бейонсе

Во время заседания Эванс согласился взять ответственность за содеянное. Суд назначил ему пять лет наказания, из которых два года он проведет под стражей, а оставшийся срок — на испытательном.

Сейчас смотрят

Также мужчине запретили контактировать с потерпевшим, посещать место, связанное с делом, и нарушать закон во время пробации.

По данным обвинительного акта, инцидент произошел 8 июля. Следствие считает, что Эванс проник в Jeep Wagoneer 2024 года, арендовавший хореограф Бейонсе Кристофер Грант.

После этого Грант вернулся к автомобилю и увидел поврежденное окно. Из машины исчезли два чемодана и жесткие диски с материалами к предстоящему шоу Cowboy Carter Tour в Атланте.

Какие материалы были на носителях

В отчете полиции Атланты говорится, что на жестких дисках хранились треки с водяными знаками, неизданная музыка Бейонсе, планы шоу, а также прошлые и будущие сетлисты тура.

Эванса обвиняли в незаконном проникновении и проникновении в автомобиль с намерением совершить кражу. Часть обвинений объединили в рамках соглашения о признании вины.

Источник : ABC News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.