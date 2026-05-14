Служба безопасности задержала еще двух вражеских агентов, которые корректировали воздушные удары российских войск по Киевской и Запорожской областям.

Наведением вражеских атак занимались завербованные российскими спецслужбами местные жители, сообщили в СБУ.

Следствие установило, что они были идейными сторонниками рашизма и ожидали полной оккупации Украины.

— По инструкции российского куратора, фигурант из столицы отслеживал расположение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, — говорится в сообщении.

Для установления координат украинской противовоздушной обороны агент обходил территории вблизи Киева и отмечал вероятные позиции украинских военных на Google-картах.

Другой задержанный работал водителем в почтовом отделении в Запорожье. Во время доставки посылок по области он фиксировал геолокации и направления движения колонн Сил обороны Украины.

Сотрудники СБУ зафиксировали деятельность обоих агентов и задержали их. В ходе обысков у фигурантов были изъяты смартфоны, содержавшие доказательства сотрудничества с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Департамента защиты национальной государственности совместно со следователями Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины.

Напомним, в апреле в Житомирской области были задержаны два агента РФ. Злоумышленники пытались совершить умышленное убийство военнослужащего ВСУ – Героя Украины.

