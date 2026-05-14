Завтра, 15 мая, в Киеве объявлен день траура по жертвам самого массированного нападения на столицу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко

День траура в Киеве 15 мая

По последним данным, в результате массированного нападения на столицу этой ночью погибли восемь человек.

Сейчас смотрят

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности.

15 мая в Киеве будет действовать запрет на развлекательные мероприятия.

Расчистка завалов в поврежденном девятиэтажном доме в Дарницком районе столицы продолжается. По данным спасателей ГСЧС, известно о 8 погибших, среди них 12-летний ребенок.

Еще 45 человек пострадали, из них двое детей.

Этой ночью враг нанес удар по Кременчугскому району Полтавской области. Там повреждены промышленный объект, складские помещения и частные дома. Также зафиксированы разрушения на территории автотранспортного предприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Силам обороны и спецслужбам разработать возможные варианты ответа агрессору на сегодняшний массированный удар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.