Отныне е-Карту налогоплательщика (РНОКПП) можно оформить в приложении Дія за несколько кликов. Физический бумажный документ (ИНН) больше не обязателен.

е-Карта будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

е-Карту налогоплательщика можно оформить в Дії

 — Электронную карту налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет — самостоятельно, без посещения налоговой, — отметила глава правительства.

Родители могут заказать е-Карту для себя, а также оформить РНУКУНП и е-карту для ребенка до 17 лет — сразу в цифровом формате.

Готовый документ автоматически появится в приложении родителей.

Это изменение действует в том числе и для детей, которые из-за войны оказались за границей, через систему е-Консул.

Как получить РНУКУНП для ребенка в приложении Дія:

  • откройте приложение Дія;
  • перейдите в раздел Налоговые услуги;
  • выберите Налоговый номер для ребенка;
  • введите или подтвердите контактные данные;
  • проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.

Как получить электронную карту налогоплательщика в Дії:

  • откройте приложение Дія;
  • перейдите в раздел Налоговые услуги;
  • выберите Электронная карта налогоплательщика для себя или ребенка;
  • введите или подтвердите контактные данные;
  • проверьте заявление и подпишите Дія.Підписом.

— Сегодня более 24 млн украинцев пользуются Дією. И наша задача — чтобы таких простых и понятных цифровых сервисов становилось еще больше, — отметила Свириденко.

