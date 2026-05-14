Отныне е-Карту налогоплательщика (РНОКПП) можно оформить в приложении Дія за несколько кликов. Физический бумажный документ (ИНН) больше не обязателен.

е-Карта будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

— Электронную карту налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет — самостоятельно, без посещения налоговой, — отметила глава правительства.

Родители могут заказать е-Карту для себя, а также оформить РНУКУНП и е-карту для ребенка до 17 лет — сразу в цифровом формате.

Готовый документ автоматически появится в приложении родителей.

Это изменение действует в том числе и для детей, которые из-за войны оказались за границей, через систему е-Консул.

Как получить РНУКУНП для ребенка в приложении Дія:

откройте приложение Дія;

перейдите в раздел Налоговые услуги;

выберите Налоговый номер для ребенка;

введите или подтвердите контактные данные;

проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.

Как получить электронную карту налогоплательщика в Дії:

откройте приложение Дія;

перейдите в раздел Налоговые услуги;

выберите Электронная карта налогоплательщика для себя или ребенка;

введите или подтвердите контактные данные;

проверьте заявление и подпишите Дія.Підписом.

— Сегодня более 24 млн украинцев пользуются Дією. И наша задача — чтобы таких простых и понятных цифровых сервисов становилось еще больше, — отметила Свириденко.

