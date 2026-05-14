Карту налогоплательщика теперь можно оформить в Дії: пошаговая инструкция
Отныне е-Карту налогоплательщика (РНОКПП) можно оформить в приложении Дія за несколько кликов. Физический бумажный документ (ИНН) больше не обязателен.
е-Карта будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
е-Карту налогоплательщика можно оформить в Дії
— Электронную карту налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет — самостоятельно, без посещения налоговой, — отметила глава правительства.
Родители могут заказать е-Карту для себя, а также оформить РНУКУНП и е-карту для ребенка до 17 лет — сразу в цифровом формате.
Готовый документ автоматически появится в приложении родителей.
Это изменение действует в том числе и для детей, которые из-за войны оказались за границей, через систему е-Консул.
Как получить РНУКУНП для ребенка в приложении Дія:
- откройте приложение Дія;
- перейдите в раздел Налоговые услуги;
- выберите Налоговый номер для ребенка;
- введите или подтвердите контактные данные;
- проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.
Как получить электронную карту налогоплательщика в Дії:
- откройте приложение Дія;
- перейдите в раздел Налоговые услуги;
- выберите Электронная карта налогоплательщика для себя или ребенка;
- введите или подтвердите контактные данные;
- проверьте заявление и подпишите Дія.Підписом.
— Сегодня более 24 млн украинцев пользуются Дією. И наша задача — чтобы таких простых и понятных цифровых сервисов становилось еще больше, — отметила Свириденко.