Ирландский боец Конор МакГрегор заявил, что завершает карьеру в смешанных боевых искусствах (MMA).

– Быстрое объявление. Я решил уйти из спорта, официально известного как Смешанные боевые искусства. Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревновании. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам, которые уже на пенсии. Передайте мне Пина коладу, парни, – написал он.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.

К слову, МакГрегор является экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Всего он провел 25 боев, из них 21 победа.

Также он даже провел один поединок в профессиональном боксе с чемпионом и самым высокоплачиваемым боксером Флойдом Майвезером.

Напомним, его бой с Хабибом Нурмагомедовим стал самым популярным боем прошлого года. 30 января атлетическая комиссия штата Невада вынесла решение о массовой драке с участием команд россиянина и МакГрегора.

МакГрегор получил дисквалификацию сроком на 6 месяцев и штраф в $50 тыс., а Хабиб – на 9 месяцев и $500 тыс. штраф.

Источник: Conor McGregor/Twitter

Фото: Conor McGregor/Twitter