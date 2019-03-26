PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Конор МакГрегор заявив про завершення кар’єри в ММА

Ірландський боєць Конор МакГрегор заявив, що завершує кар’єру в змішаних бойових мистецтв (MMA).

конор макгрегор

– Швидке оголошення. Я вирішив піти зі спорту, офіційно відомого як Змішані бойові мистецтва. Бажаю всім моїм старим колегам успіхів у змаганнях. Тепер я приєднуюся до своїх колишніх партнерів, які вже на пенсії. Передайте мені Піна коладу, хлопці, – написав він.

До речі, МакГрегор є екс-чемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у двох вагових категоріях. Всього він провів 25 боїв, з них 21 перемога.

Також він провів один поєдинок у професійному боксі з чемпіоном і найвисокооплачуванішим боксером Флойдом Майвезером.

Читайте: Конора Макгрегора заарештували за крадіжку телефону МакГрегора відсторонили від боїв - офіційно МакГрегор влаштував п'яне шоу на прес-конференції з Хабібом

Нагадаємо, його бій з Хабібом Нурмагомедовим став найпопулярнішим боєм минулого року. 30 січня атлетична комісія штату Невада винесла рішення про масову бійку за участю команд росіянина і МакГрегора.

МакГрегор отримав дискваліфікацію строком на 6 місяців і штраф у $50 тис., а Хабіб – на 9 місяців і $500 тис. штрафу.

Джерело: Conor McGregor/Twitter

Фото: Conor McGregor/Twitter

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка