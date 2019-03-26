Ірландський боєць Конор МакГрегор заявив, що завершує кар’єру в змішаних бойових мистецтв (MMA).

– Швидке оголошення. Я вирішив піти зі спорту, офіційно відомого як Змішані бойові мистецтва. Бажаю всім моїм старим колегам успіхів у змаганнях. Тепер я приєднуюся до своїх колишніх партнерів, які вже на пенсії. Передайте мені Піна коладу, хлопці, – написав він.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.

До речі, МакГрегор є екс-чемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у двох вагових категоріях. Всього він провів 25 боїв, з них 21 перемога.

Також він провів один поєдинок у професійному боксі з чемпіоном і найвисокооплачуванішим боксером Флойдом Майвезером.

Нагадаємо, його бій з Хабібом Нурмагомедовим став найпопулярнішим боєм минулого року. 30 січня атлетична комісія штату Невада винесла рішення про масову бійку за участю команд росіянина і МакГрегора.

МакГрегор отримав дискваліфікацію строком на 6 місяців і штраф у $50 тис., а Хабіб – на 9 місяців і $500 тис. штрафу.

Джерело: Conor McGregor/Twitter

Фото: Conor McGregor/Twitter