– Швидке оголошення. Я вирішив піти зі спорту, офіційно відомого як Змішані бойові мистецтва. Бажаю всім моїм старим колегам успіхів у змаганнях. Тепер я приєднуюся до своїх колишніх партнерів, які вже на пенсії. Передайте мені Піна коладу, хлопці, – написав він.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.