В настоящее время у России нет достаточного количества войск для нового наступления с севера на Киевскую или Черниговскую области, однако ситуация может измениться, если Кремль проведет новую волну мобилизации.

Об этом заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина.

Может ли Россия вновь наступать с севера

По словам Скибицкого, в ГУР ожидают, что признаки возможных мобилизационных мероприятий в РФ могут проявиться после выборов. При этом скрытно провести масштабную мобилизацию, по словам представителя разведки, практически невозможно.

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В то же время Россия юридически остается готовой к такому шагу, поскольку указ российского диктатора Владимира Путина о мобилизации от 2022 года продолжает действовать.

До выборов, считает Скибицкий, российское командование будет пытаться продемонстрировать результаты на тех участках фронта, где у него есть возможности для продвижения.

Также в ГУР проанализировали опыт российской частичной мобилизации 2022 года. Она началась во второй половине октября, а сформированные после нее боеспособные подразделения в основном появились на фронте в январе 2023 года.

– То есть если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации, они смогут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. А это не исключает, что российское командование может организовать такую операцию в феврале, зная любовь Путина к символическим датам, – заявил Скибицкий.

В то же время он подчеркнул, что конкретные сроки будут зависеть от самого решения о мобилизации и количества людей, которых Россия сможет привлечь.

Что касается возможности наступления на Киевскую или Черниговскую области уже в 2026 году, Скибицкий отметил, что теоретически такой сценарий возможен, однако пока для него нет практических предпосылок.

Сколько российских военных воюют против Украины

По данным ГУР, сейчас потери российской армии превышают количество людей, которых РФ ежемесячно привлекает на контрактную службу.

В июне общие потери российских войск составили около 39 тыс. человек, тогда как контракты с Минобороны РФ подписали 36 тыс. человек.

В июле потери составили не менее 40 тыс. убитых и раненых, а контракт заключили около 39 тыс. человек.

– (В настоящее время численность российской группировки, воюющей против Украины, составляет, – Ред.) 670 тысяч боевого компонента и 65 тысяч личного состава в оперативном резерве. Эта цифра практически не меняется, – подытожил Скибицкий.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины заявили, что на поле боя нет признаков готовности России прекратить огонь и перейти к нормальным переговорам.

По словам Вадима Скибицкого, украинская разведка исходит из того, что Москва не рассчитывает на договоренности или мирное соглашение до конца года.

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