Вторая ракетка Украины Марта Костюк успешно стартовала в парном турнире WTA 1000 в Цинциннати в тандеме с американкой Пейтон Стернс.

В первом раунде украинка и американка победили легендарный дуэт сестер Серены и Винус Уильямс.

Костюк и Стернс победили сестер Уильямс

Матч продолжался 1 час 19 минут, за которые украинка и американка сделали один эйс и отыграли пять из семи брейкпоинтов.

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Первую партию Костюк и Стернс провели очень уверенно: после обмена геймами они оформили два брейка и повели 5:1, после чего довели счет до победы 6:2.

Во втором сете Серена и Винус перехватили инициативу и точно так же с двумя брейками взяли верх, но со счетом 6:1.

На супер тай-брейке Костюк и Стернс быстро создали комфортный запас и повели 8:2. Но сестрам Уильямс удалось сократить отставание до 8:7. Впрочем, украинка и американка все же довели встречу до победы – 10:8.

Таким образом, Костюк и Стернс вышли во второй круг парного разряда в Цинциннати.

В следующем круге они сыграют против сеяного дуэта Го Ханьюй из Китая и француженки Кристины Младенович. В первом раунде они обыграли дуэт украинки Людмилы Киченок и японки Мию Като.

Напомним, накануне Марта Костюк вышла в третий круг одиночного турнира в Цинциннати, обыграв американку Софию Кенин.

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