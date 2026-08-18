Костюк в паре со Стернс обыграли сестер Уильямс на турнире в Цинциннати
- Марта Костюк и Пейтон Стернс победили Серену и Винус Уильямс в первом круге парного турнира WTA 1000.
- Украинско-американский дуэт выиграл решающий супер тай-брейк со счетом 10:8.
Вторая ракетка Украины Марта Костюк успешно стартовала в парном турнире WTA 1000 в Цинциннати в тандеме с американкой Пейтон Стернс.
В первом раунде украинка и американка победили легендарный дуэт сестер Серены и Винус Уильямс.
Костюк и Стернс победили сестер Уильямс
Матч продолжался 1 час 19 минут, за которые украинка и американка сделали один эйс и отыграли пять из семи брейкпоинтов.
Первую партию Костюк и Стернс провели очень уверенно: после обмена геймами они оформили два брейка и повели 5:1, после чего довели счет до победы 6:2.
Во втором сете Серена и Винус перехватили инициативу и точно так же с двумя брейками взяли верх, но со счетом 6:1.
На супер тай-брейке Костюк и Стернс быстро создали комфортный запас и повели 8:2. Но сестрам Уильямс удалось сократить отставание до 8:7. Впрочем, украинка и американка все же довели встречу до победы – 10:8.
Таким образом, Костюк и Стернс вышли во второй круг парного разряда в Цинциннати.
В следующем круге они сыграют против сеяного дуэта Го Ханьюй из Китая и француженки Кристины Младенович. В первом раунде они обыграли дуэт украинки Людмилы Киченок и японки Мию Като.
Напомним, накануне Марта Костюк вышла в третий круг одиночного турнира в Цинциннати, обыграв американку Софию Кенин.