Папа Римский Франциск рассказал свое отношение к форварду Барселоны Лионелю Месси и его сравнение с богом.
Папа Римский Франциск прокомментировал то, что фанаты каталонской Барселоны сравнивают Лионеля Месси с богом.
— Называть Месси богом — кощунство. Нельзя говорить такое или верить в это. Я, например, точно не верю. Но люди могут сравнивать Месси с богом, выражая восхищение. Поклоняться ему не нужно. Фраза “футбольный бог” — способ самовыражения. Месси очень хороший, но он не Бог, — заявил Франциск.
Глава католического церкви известен своей любовью к футболу. Папа Римский является давним фанатом аргентинского клуба Сан-Лоренсо.
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В нынешнем сезоне Месси отличился 31 голом в 27 матчах.
Напомним, дубль Месси помог разгромить Лион и вывел Барселону в 1/4 финала ЛЧ.
Джерело: La Sexta