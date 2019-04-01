Папа Римский Франциск прокомментировал то, что фанаты каталонской Барселоны сравнивают Лионеля Месси с богом.

— Называть Месси богом — кощунство. Нельзя говорить такое или верить в это. Я, например, точно не верю. Но люди могут сравнивать Месси с богом, выражая восхищение. Поклоняться ему не нужно. Фраза “футбольный бог” — способ самовыражения. Месси очень хороший, но он не Бог, — заявил Франциск.