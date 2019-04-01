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Факты / Спорт

Папа Римский: Месси не Бог, но очень хороший

Папа Римский Франциск рассказал свое отношение к форварду Барселоны Лионелю Месси и его сравнение с богом.

Лео Месси

Папа Римский Франциск прокомментировал то, что фанаты каталонской Барселоны сравнивают Лионеля Месси с богом.

— Называть Месси богом — кощунство. Нельзя говорить такое или верить в это. Я, например, точно не верю. Но люди могут сравнивать Месси с богом, выражая восхищение. Поклоняться ему не нужно. Фраза “футбольный бог” — способ самовыражения. Месси очень хороший, но он не Бог, — заявил Франциск.

Глава католического церкви известен своей любовью к футболу. Папа Римский является давним фанатом аргентинского клуба Сан-Лоренсо.

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В нынешнем сезоне Месси отличился 31 голом в 27 матчах.

Напомним, дубль Месси помог разгромить Лион и вывел Барселону в 1/4 финала ЛЧ.

ДжерелоLa Sexta

Фото: Dreamstime

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