Папа Римський Франциск прокоментував те, що фанати каталонської Барселони порівнюють Ліонеля Мессі з богом.

— Називати Мессі богом — блюзнірство. Не можна говорити таке або вірити в це. Я, наприклад, точно не вірю. Але люди можуть порівнювати Мессі з богом, висловлюючи захоплення. Поклонятися йому не потрібно. Фраза “футбольний бог” — спосіб самовираження. Мессі дуже хороший, але він не Бог, – заявив Франциск.