Папа Римський Франциск розповів своє ставлення до форварда Барселони Ліонеля Мессі та його порівняння з богом.
Папа Римський Франциск прокоментував те, що фанати каталонської Барселони порівнюють Ліонеля Мессі з богом.
— Називати Мессі богом — блюзнірство. Не можна говорити таке або вірити в це. Я, наприклад, точно не вірю. Але люди можуть порівнювати Мессі з богом, висловлюючи захоплення. Поклонятися йому не потрібно. Фраза “футбольний бог” — спосіб самовираження. Мессі дуже хороший, але він не Бог, – заявив Франциск.
Глава католицьої церкви відомий своєю любов’ю до футболу. Папа Римський є давнім фанатом аргентинського клубу Сан-Лоренсо.
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У нинішньому сезоні Мессі відзначився 31 голом у 27 матчах.
Нагадаємо, дубль Мессі допоміг розгромити Ліон і вивів Барселону в 1/4 фіналу ЛЧ.
Джерело: La Sexta