Пряму трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом та Манчестер Сіті покаже телеканал Футбол 1.

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Тоттенгем вдома зіграє з Манчестер Сіті. Матч пройде 9 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур Стедіум.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Тоттенгем — Манчестер Сіті на Фактах ICTV.