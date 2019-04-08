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Де дивитися Тоттенгем — Манчестер Сіті

Пряму трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом та Манчестер Сіті покаже телеканал Футбол 1.

Деле Алли, Гарри Кейн

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Тоттенгем вдома зіграє з Манчестер Сіті. Матч пройде 9 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур Стедіум.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Тоттенгем — Манчестер Сіті на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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