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Факты / Спорт

В Румынии лайнсмен делал предложение коллеге прямо на поле

В Румынии лайнсмен сделал предложение своей девушке, которая тоже работает лайнсменом.

лайнсмен сделал предложение

В четвертой румынской лиге мужчина, который работает лайнсменом, сделал предложение своей девушке, которая тоже работает лайнсменом.

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Мужчина решил признаться прямо на поле перед футбольным матчем.

Теперь эта пара может разработать свой собственный язык и общаться через все поле размахивая флажками.

В высшем чемпионате Румынии сейчас проходит вторая половина сезона: первая группа борется за чемпионство, а другая — за выживание.

Ранее Факты ICTV писали о сексапильной фехтовальщице, которая разбила сердце Гонсало Игуаину.

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