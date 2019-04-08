В Румынии лайнсмен сделал предложение своей девушке, которая тоже работает лайнсменом.

В четвертой румынской лиге мужчина, который работает лайнсменом, сделал предложение своей девушке, которая тоже работает лайнсменом.

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Мужчина решил признаться прямо на поле перед футбольным матчем.

The most brilliant story of the week!!! An assistant ref asked the other assistant ref to MARRY HIM before the game! She said yes, fortunately! Romanian football is fabulous. pic.twitter.com/rfuwN3XF0m — Emanuel Roşu (@Emishor) 7 апреля 2019 г.

Теперь эта пара может разработать свой собственный язык и общаться через все поле размахивая флажками.

В высшем чемпионате Румынии сейчас проходит вторая половина сезона: первая группа борется за чемпионство, а другая — за выживание.

Ранее Факты ICTV писали о сексапильной фехтовальщице, которая разбила сердце Гонсало Игуаину.