В четвертой румынской лиге мужчина, который работает лайнсменом, сделал предложение своей девушке, которая тоже работает лайнсменом.

Мужчина решил признаться прямо на поле перед футбольным матчем.

The most brilliant story of the week!!! An assistant ref asked the other assistant ref to MARRY HIM before the game! She said yes, fortunately! Romanian football is fabulous. pic.twitter.com/rfuwN3XF0m

