Дивіться онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Аякс – Ювентус на Фактах ICTV у середу, 10 квітня, о 22.00.

Матч Аякс – Ювентус відбудеться у середу, 10 квітня, у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Зустріч прийматиме стадіон Йохан Кройфф Арена в Амстердамі.

У прийдешньому матчі за Аякс на поле точно не вийдуть троє виконавців – Хассан Банді (травма), Карел Ейтінг (травма) і Нуссаір Мазрауі (дискваліфікація).

Ювентус точно не зможе розраховувати на Хуана Куадрадо, Андреа Барцальї та Мартіна Касереса, які ще не відновилися після травм.

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До цього Аякс і Ювентус зустрічалися 12 разів, 6 матчів перемогою закінчив Юве, дві гри тріумфував Аякс, а 4 протистояння закінчилися внічию.

Прогноз Фактів ICTV

Аякс – Ювентус – 1:2.