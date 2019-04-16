PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Где смотреть Барселона — Манчестер Юнайтед

Прямую трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Манчестер Юнайтед покажет телеканал Футбол 1.

ФК Барселона Луис Суарес

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Барселона дома сыграет с английским Манчестер Юнайтед. Матч пройдет 16 апреля в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Где смотреть Ювентус — Аякс Барселона — Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Барселона — Манчестер Юнайтед на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Где смотреть Ювентус — Аякс
Из аэропорта в полицию: фанатов Аякса депортируют из Италии
Барселона — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча
Лига чемпионов: календарь и результаты матчей
Ювентус — Аякс: прогноз букмекеров на матч
Барселона — Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч
Диего Коста дисквалифицирован до конца сезона за оскорбление матери арбитра
Фанатское безумие в Амстердаме: 140 задержанных, изъятые топоры и фейерверки под отелем Юве
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка