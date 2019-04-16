PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Где смотреть Ювентус — Аякс

Прямую трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Аяксом покажет телеканал Футбол 2.

Ювентус

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Ювентус дома сыграет с нидерландским Аяксом. Матч пройдет 16 апреля в Турине на стадионе Альянц Стадиум.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Где смотреть Барселона — Манчестер Юнайтед Ювентус — Аякс: прогноз букмекеров на матч

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, Аякс дома сыграл вничью против Ювентуса в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Из аэропорта в полицию: фанатов Аякса депортируют из Италии
Барселона — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча
Где смотреть Барселона — Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов: календарь и результаты матчей
Ювентус — Аякс: прогноз букмекеров на матч
Барселона — Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч
Фанатское безумие в Амстердаме: 140 задержанных, изъятые топоры и фейерверки под отелем Юве
Аякс и Ювентус расписали боевую ничью в Амстердаме
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка