Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Ювентусом та Аяксом покаже телеканал Футбол 2.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ювентус вдома зіграє з нідерландським Аяксом. Матч пройде 16 квітня у Турині на стадіоні Альянца Стадіум.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Аякс удома зіграв внічию проти Ювентуса у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.