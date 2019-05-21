Футболисты Манчестер Сити уронили кубок английской Премьер-лиги после чемпионского парада.

Футболисты Манчестер Сити умудрились уронить чемпионский кубок АПЛ с балкона.

Трофей Премьер-лиги, который вручили горожанам за победу в чемпионате, упал с большой высоты. На видео, которое появилось в сети, видны обломки и голубые ленты, повязанные на ручки. После чего в кадр попадают в растерянности Серхио Агуэро и Кевин де Брюйне.

What the… Did @ManCity just channel their inner @SergioRamos and smash the @premierleague trophy? #ManCity #Whoops pic.twitter.com/LU4ew0W1Lz — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 20 мая 2019 г.

Вполне возможно, что видео может быть просто розыгрышем. В прошлом году украинский хавбек Сити Александр Зинченко случайно затронул и уронил трофей АПЛ во время чемпионских празднований.

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Возможно, футболисты таким образом решили разыграть фанатов, ведь разглядеть, настоящий ли трофей лежит на земле, невозможно.

Напомним, в субботу Манчестер Сити в финале Кубка Англии разгромил Уотфорд и стал обладателем Кубка.

Фото: Premiere League