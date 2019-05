Футболисты Манчестер Сити умудрились уронить чемпионский кубок АПЛ с балкона.

Трофей Премьер-лиги, который вручили горожанам за победу в чемпионате, упал с большой высоты. На видео, которое появилось в сети, видны обломки и голубые ленты, повязанные на ручки. После чего в кадр попадают в растерянности Серхио Агуэро и Кевин де Брюйне.

What the… Did @ManCity just channel their inner @SergioRamos and smash the @premierleague trophy? #ManCity #Whoops pic.twitter.com/LU4ew0W1Lz

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 20 мая 2019 г.