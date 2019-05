Футболісти Манчестер Сіті примудрилися впустити чемпіонський кубок АПЛ з балкону.

Трофей Прем’єр-ліги, який вручили містянам за перемогу у чемпіонаті, впав з великої висоти. На відео, яке з’явилося у мережі, видно уламки та блакитні стрічки, пов’язані на ручки. Після чого в кадр потрапляють розгублені Серхіо Агуеро та Кевін де Брюйне.

What the… Did @ManCity just channel their inner @SergioRamos and smash the @premierleague trophy? #ManCity #Whoops pic.twitter.com/LU4ew0W1Lz

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 20 мая 2019 г.