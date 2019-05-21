Футболісти Манчестер Сіті впустили кубок англійської Прем’єр-ліги після чемпіонського параду.
Футболісти Манчестер Сіті примудрилися впустити чемпіонський кубок АПЛ з балкону.
Трофей Прем’єр-ліги, який вручили містянам за перемогу у чемпіонаті, впав з великої висоти. На відео, яке з’явилося у мережі, видно уламки та блакитні стрічки, пов’язані на ручки. Після чого в кадр потрапляють розгублені Серхіо Агуеро та Кевін де Брюйне.
What the… Did @ManCity just channel their inner @SergioRamos and smash the @premierleague trophy? #ManCity #Whoops pic.twitter.com/LU4ew0W1Lz
— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 20 мая 2019 г.
Цілком можливо, що відео може бути просто розіграшем. Минулоріч український хавбек Сіті Олександр Зінченко випадково зачепив і впустив трофей АПЛ під час чемпіонських святкувань.
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Можливо, футболісти таким чином вирішили розіграти фанатів, адже розгледіти, чи справжній трофей лежить на землі, неможливо.
Нагадаємо, у суботу Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії розгромив Вотфорд і став володарем кубка.
Фото: Premiere League