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Факты / Спорт

Хоккеист сборной России влип в скандал из-за дорожек с белым порошком

Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Евгений Кузнецов попал в громкий скандал из-за белого порошка.

Евгений Кузнецов белый порошок

В соцсетях появилось видео с хоккеистом сборной России и Вашингтон Кэпиталз Евгением Кузнецовым.

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На видео спортсмен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной. Белый порошок рассыпан по столу. Кузнецов заявил, что видео было сделано год назад, когда он зашел в номер к своим знакомым. Также хоккеист заверил, что не употребляет наркотики и готов сдать тест.

— Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли, — сказал Кузнецов.

В его клубе Вашингттон Кэпиталз уже отреагировали на скандальный ролик, отметив, что сейчас они занимаются сбором информации и от дальнейших комментариев отказываются.

Ранее баскетболиста Виджиния Тех Хукис Тая Аутло обвинили в хранении марихуаны, но тренер его поддержал.

ИсточникСпорт-Експрес

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