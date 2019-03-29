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Факты / Спорт

Баскетболиста поймали на хранении наркотиков. Тренер его поддержал

Баскетболиста Виджиния Тех Хукис Тая Аутло обвинили в збергианни марихуаны, но тренер его поддержал.

Мариухуана

По словам 23-летнего баскетболиста Тая Аутло, его квартиру обыскали, когда он находился на выезде с командой.

— Весь этот беспорядок с обыском случился, когда я был в Калифорнии вместе с клубом. Я сразу же поговорил с тренером и сделал все, что от меня требовали. Я очень рад выступать в команде и не думаю ни о чем другом.

Наставник команды Виджиния Тех Хукис Базз Уильямс решил не исключать баскетболиста из команды. Коуч отметил, что последний тест Аутло на наркотики показал отрицательный результат.

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Судебное разбирательство по делу Аутло назначено на 11 апреля.

Клуб Виджиния Тех Хукис выступает в первом дивизионе NCAA (национальная ассоциация студенческого спорта).

К слову, бывшего игрока сборной Колумбии Джона Виафара арестовали за перевозку наркотиков.

Источник: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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