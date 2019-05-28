Російський хокеїст Вашингтон Кепіталз Євген Кузнєцов потрапив у гучний скандал через білий порошок.

У соцмережах з’явилося відео з хокеїстом збірної Росії та Вашингтон Кепіталз Євгеном Кузнєцовим.

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На відео спортсмен в готельному номері в Лас-Вегасі зі сплячою жінкою. Білий порошок розсипаний по столу. Кузнєцов заявив, що відео було зроблено рік тому, коли він зайшов в номер до своїх знайомих. Також хокеїст запевнив, що не вживає наркотики і готовий здати тест.

— Я ніколи не вживав наркотики і не збираюся захоплюватися цим. Якщо до мене є питання – я в будь-який момент готовий пройти медичну експертизу. Цьому відео рік. Справа була влітку 2018 року в Вегасі, коли ми виграли Кубок Стенлі, – сказав Кузнєцов.

В його клубі Вашингттон Кепіталз вже відреагували на скандальний ролик, зазначивши, що нині вони займаються збором інформації і від подальших коментарів відмовляються.

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Джерело: Спорт-Експрес