На выходных (25-26 мая) состоялись очередные отборы международного чемпионата Red Bull Neymar Jr’s Five.

25 и 25 мая футбольные фанаты Луцка и Ивано-Франковска определяли, кто именно будет представлять их города на Национальном финале, который состоится 15 июня в Киеве.

В Ивано-Франковске разыгралась настоящая борьба! 28 команд соревновались за билет в Киев, но достался он только двум – одинаково сильным противникам ФК МИШИН и УРАГАН – 2 КФС. За 10 минут финального матча между этими двумя командами ни один гол не был забит! Пришлось разыграть золотой мяч – поединок представителей команд один на один до первого забитого гола. И здесь соперники боролись до последнего, но игрок УРАГАН – 2 КФС все-таки смог отправить в ворота ФК МИШИН победный гол!

— Самые положительные эмоции, очень хороший турнир, хорошая организация. Очень рад, что наша команда выиграла, очень хотелось бы, чтобы побольше таких турниров проводилось, именно в Ивано-Франковске. Если мы здесь выиграли, значит до финала тоже готовы, – уверен в своей команде капитан УРАГАН — 2 КФС Марьян Масевич.

А Луцк в Киеве будут представлять две сильнейшие команды луцкого отбора, которые на протяжении турнира не пропустили ни одного гола, и на разных этапах забивали то несколько, а то и все 5 голов в ворота противников. И хотя обе команды проходят в Национальный финал, матч за первое место тоже был не простым. Победители ФК ЛЮБАРТ таки пропустили первый за весь турнир гол в свои ворота, однако в ответ отправили аж 4 гола ФК ШИГИРЮМ.

— Цель была поехать в Киев. Мы ее достигли! Мы очень рады, эмоции просто супер, – радуется результату капитан команды ФК ЛЮБАРТ Артем.





















В Луцке и Ивано-Франковске определили финалистов чемпионата Red Bull Neymar Jr’s Five / 5 фотографий

Впереди еще квалификации в Харькове (1-2 июня) и Киеве (8-9 июня)! Успейте зарегистрировать свою команду и побороться за главный титул!

Победители локальных квалификаций встретятся 15 июня в Национальном финале на Контрактовой площади в Киеве, который определит лучшую команду Украины, которая получит билет на Мировой Финал в Бразилии!

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат – 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол. Цель-максимум: ПЕРЕИГРАТЬ ВСЕХ!

Чтобы узнать об украинских отборочные турниры и правила турнира, веб-сайт Red Bull Neymar Jr’s Five и зарегистрируйте свою команду.

Ранее стало известно, кто представит Одессу в национальном финале.