На вихідних (25-26 травня) відбулись чергові відбори міжнародного чемпіонату Red Bull Neymar Jr’s Five.

25 та 26 травня футбольні шанувальники Луцька та Івано-Франківська визначали, хто саме представлятиме їхні міста на Національному фіналі, що відбудеться 15 червня у Києві.

У Івано-Франківську розігралася справжня боротьба! 28 команд змагалися за квиток до Києва, але дістався він лише двом – однаково сильним супротивникам ФК МИШИН та УРАГАН – 2 КФВ. За 10 хвилин фінального матчу між цими двома командами жоден гол не був забитий. Довелося розіграти золотий м’яч – поєдинок представників команд один на один до першого забитого голу. І тут суперники боролися до останнього, але гравець УРАГАН – 2 КФВ таки зміг відправити у ворота ФК МИШИН переможний гол.

— Найпозитивніші емоції, дуже гарний турнір, хороша організація. Дуже радий, що наша команда виграла, дуже хотілось би, щоб побільше таких турнірів проводилось, саме у Івано-Франківську. Якщо ми тут виграли, то значить до фіналу теж готові, – впевнений у своїй команді капітан УРАГАН – 2 КФВ Мар’ян Масевич.

А Луцьк у Києві представлятимуть дві найсильніші команди луцького відбору, які протягом турніру не пропустили жодного голу, і на різних етапах забивали то кілька, а то й усі 5 голів у ворота противників. І хоча обидві команди проходять у Національний фінал, матч за перше місце теж був не простим. Переможці ФК ЛЮБАРТ таки пропустили перший за весь турнір гол у свої ворота, однак у відповідь відправили аж 4 голи ФК ШІГІРЮМ.

—Мета була поїхати в Київ. Ми її здобули! Ми дуже раді, емоції просто супер! – радіє результату капітан команди ФК ЛЮБАРТ Артем.





















У Луцьку та Івано-Франківську визначили фіналістів чемпіонату Red Bull Neymar Jr’s Five / 5 фотографий

Попереду ще кваліфікації у Харкові (1-2 червня) та Києві (8-9 червня)! Встигніть зареєструвати свою команду та позмагатися за головний титул!

Переможці локальних кваліфікацій зустрінуться 15 червня у Національному фіналі на Контрактовій площі у Києві, де і буде визначено найкращу команду України, що отримає квиток на Світовий Фінал у Бразилії!

Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат — 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол. Ціль-максимум: ПЕРЕГРАТИ УСІХ!

Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри та правила турніру, відвідайте веб-сайт Red Bull Neymar Jr’s Five та зареєструйте свою команду.

Раніше стало відомо, хто представить Одесу в національному фіналі.