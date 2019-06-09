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Факты / Спорт

На матче квалификации Евро-2020 болбоя отправили в нокдаун

Полузащитник итальянцев Николо Барелла случайно попал мячом в голову парню за полем во время матча квалификации Евро-2020.

На матче квалификации Евро-2020 болбоя отправили в нокдаун

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла во время матча квалификации Евро-2020 против Греции случайно попал мячом в голову болбою.

22-летний футболист поборолся с соперником в одном из эпизодов, но не смог сохранить мяч. Разъяренный Барелла “отыгрался” на мяче и попал в голову мальчику.

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Николо сразу же побежал к нему, чтобы поднять и извинился за свой поступок.

Напомним, болбой Эвертона поиздевался над тренером Ливерпуля после матча чемпионата Англии.

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