Полузащитник сборной Италии Николо Барелла во время матча квалификации Евро-2020 против Греции случайно попал мячом в голову болбою.

22-летний футболист поборолся с соперником в одном из эпизодов, но не смог сохранить мяч. Разъяренный Барелла “отыгрался” на мяче и попал в голову мальчику.

Читайте: Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти и заняла третье место в Лиге наций

Николо сразу же побежал к нему, чтобы поднять и извинился за свой поступок.

Italy star Nicolo Barella accidentally kicks ballboy in the face in the Greece vs. Italy match.. #GREITApic.twitter.com/stpzrOiexa

— EPLSL (@EPLSL) 9 июня 2019 г.