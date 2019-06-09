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Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти и заняла третье место в Лиге наций

Сборная Англии обыграла сборную Швейцарии и заняла третье место в Лиге наций УЕФА,

Швейцария - Англия

Сборная Англии обыграла сборную Швейцарии в серии пенальти со счетом 6:5 в матче за третье место Лиги Наций УЕФА. Встреча состоялась в португальском Гимарайнше на стадионе Афонсу Энрикеш.

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Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей. На 85-й минуте форвард трех львов Каллам Уилсон забил гол, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора, зафиксировав нарушение правил со стороны форварда.


В серии пенальти голкипер англичан Джордан Пикфорд парировал удар Йосипа Дрмича и принес победу своей команде.


Напомним, в полуфинале Англия уступила Нидерландам, а Швейцария потерпела поражение в матче с Португалией. В финале Лиги Наций встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Матч состоится 9 июня в Порту на стадионе Драгау.

Фото: Getty Images

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