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Факти / Спорт

На матчі кваліфікації Євро-2020 болбоя відправили у нокдаун

Півзахисник італійців Ніколо Барелла випадково поцілив м’ячем у голову хлопцю за полем під час матчу кваліфікації Євро-2020 .

На матчі кваліфікації Євро-2020 болбоя відправили у нокдаун

Півзахисник збірної Італії Ніколо Барелла під час матчу кваліфікації Євро-2020 проти Греції випадково влучив м’ячем у голову болбою.

22-річний футболіст поборовся із суперником в одному із епізодів, але не зміг зберегти м’яч. Розлючений Барелла “відігрався” на м’ячі та поцілив у голову хлопчині.

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Ніколо одразу ж побіг до нього, щоб підняти і вибачився за свій вчинок.

Нагадаємо, болбой Евертона познущався над тренером Ліверпуля після матчу чемпіонату Англії.

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