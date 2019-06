Півзахисник збірної Італії Ніколо Барелла під час матчу кваліфікації Євро-2020 проти Греції випадково влучив м’ячем у голову болбою.

22-річний футболіст поборовся із суперником в одному із епізодів, але не зміг зберегти м’яч. Розлючений Барелла “відігрався” на м’ячі та поцілив у голову хлопчині.

Ніколо одразу ж побіг до нього, щоб підняти і вибачився за свій вчинок.

Italy star Nicolo Barella accidentally kicks ballboy in the face in the Greece vs. Italy match.. #GREITApic.twitter.com/stpzrOiexa

— EPLSL (@EPLSL) 9 июня 2019 г.