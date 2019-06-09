Півзахисник італійців Ніколо Барелла випадково поцілив м’ячем у голову хлопцю за полем під час матчу кваліфікації Євро-2020 .
Півзахисник збірної Італії Ніколо Барелла під час матчу кваліфікації Євро-2020 проти Греції випадково влучив м’ячем у голову болбою.
22-річний футболіст поборовся із суперником в одному із епізодів, але не зміг зберегти м’яч. Розлючений Барелла “відігрався” на м’ячі та поцілив у голову хлопчині.
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Ніколо одразу ж побіг до нього, щоб підняти і вибачився за свій вчинок.
Italy star Nicolo Barella accidentally kicks ballboy in the face in the Greece vs. Italy match.. #GREITApic.twitter.com/stpzrOiexa
— EPLSL (@EPLSL) 9 июня 2019 г.
Нагадаємо, болбой Евертона познущався над тренером Ліверпуля після матчу чемпіонату Англії.