Ливерпуль за победу в Лиге чемпионов получил iPhone XS Max 512 GB, корпуса которых выполнены из золота 24 карата.

Ирландская компания iDesign Gold решила поздравить Ливерпуль с победой в Лиге чемпионов, подарив футболистам золотые айфоны, а именно версию iPhone XS Max 512 GB с персонализированной задней панелью.

Корпус выполнен из 24-каратного золота с выгравированным силуэтом трофея Лиги чемпионов, логотипом турнира, номером игрока и фамилией.

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Цена на такой iPhone от iDesign Gold может стоить до £3500 (€3940).





























Футболисты Ливерпуля получили уникальные золотые iPhone XS Max на 512 Гб / 7 фотографий

Эксклюзивный подарок получили 27 игроков мерсисайдцев, а также коуч команды Юрген Клопп.

Все телефоны, которые производит компания, поставляются в специальных черных кейсах с логотипом компании.

Ранее Ливерпуль попрощался со своим форвардом Даниэлем Старриджом.

Фото: IDESIGN GOLD

Источник: Liverpool Echo