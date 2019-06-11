Ливерпуль за победу в Лиге чемпионов получил iPhone XS Max 512 GB, корпуса которых выполнены из золота 24 карата.
Ирландская компания iDesign Gold решила поздравить Ливерпуль с победой в Лиге чемпионов, подарив футболистам золотые айфоны, а именно версию iPhone XS Max 512 GB с персонализированной задней панелью.
Корпус выполнен из 24-каратного золота с выгравированным силуэтом трофея Лиги чемпионов, логотипом турнира, номером игрока и фамилией.
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Цена на такой iPhone от iDesign Gold может стоить до £3500 (€3940).
Эксклюзивный подарок получили 27 игроков мерсисайдцев, а также коуч команды Юрген Клопп.
Все телефоны, которые производит компания, поставляются в специальных черных кейсах с логотипом компании.
Ранее Ливерпуль попрощался со своим форвардом Даниэлем Старриджом.
Фото: IDESIGN GOLD
Источник: Liverpool Echo