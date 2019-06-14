Прямую трансляцию финального матча чемпионата мира U-20 между Украиной и Южной Кореей покажет телеканал UA:Перший.

В финальном матче чемпионата мира по футболу U-20 сборная Украины встретится со сборной Южной Кореи. Матч пройдет 15 июня в Лодзе на Муниципальном стадионе Видзева.

Начало матча в 19:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале UA:Перший.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Украина – Южная Корея на Фактах ICTV.

Фото: УАФ