Прямую трансляцию финального матча чемпионата мира U-20 между Украиной и Южной Кореей покажет телеканал UA:Перший.
В финальном матче чемпионата мира по футболу U-20 сборная Украины встретится со сборной Южной Кореи. Матч пройдет 15 июня в Лодзе на Муниципальном стадионе Видзева.
Начало матча в 19:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале UA:Перший.Читайте: Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА Украина U-20 вышла в финал чемпионата мира по футболу Сборная Украины U-20 обыграла Колумбию и вышла в 1/2 финала ЧМ
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Украина – Южная Корея на Фактах ICTV.
Фото: УАФ