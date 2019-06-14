Пряму трансляцію фінального матчу чемпіонату світу U-20 між Україною та Південною Кореєю покаже телеканал UA:Перший.

У фінальному матчі чемпіонату світу з футболу U-20 збірна України зустрінеться зі збірною Південної Кореї. Матч пройде 15 червня в Лодзі на Муніципальному стадіоні Відзева.

Початок матчу о 19:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі UA:Перший.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Україна — Південна Корея на Фактах ICTV.

Фото: УАФ