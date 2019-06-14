Неймар на допросе рассказал, что интим с моделью Наджилой Триндаде был по обоюдному согласию.

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар во время допроса в полиции Сан-Паулу опроверг обвинения, что бил модель Наджилу Триндаде, а потом изнасиловал.

На допросе Неймар признался, что имел интимную близость с 26-летней моделью по обоюдному согласию, а также рассказал, что шлепал ее по просьбе самой Триндаде.

Ранее девушка дала интервью одному из каналов, в котором призналась, что Неймар бил ее во время секса.

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На прошлой неделе бразилец дал показания в полицейском участке Рио-де-Жанейро по обвинению в киберпреступлении.

Бразилец в Instagram опубликовал скрин переписки с девушкой, где Триндаде с ним нормально общалась через несколько дней после секса. Однако, на скриншот попали обнаженные фото модели, которые публиковать без согласия девушки запрещено законом.

По словам Наджилы Триндаде, 15 мая она прилетела в Париж, чтобы заняться сексом с Неймаром, но в отеле передумала и сказала футболисту, что у нее нет презервативов. После этого, по версии Триндаде, Неймар ее изнасиловал.

К слову, видео с Неймаром и девушкой, которая обвинила его в изнасиловании, появилось в сети.