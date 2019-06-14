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Факты / Спорт

Неймар раскрыл интимные подробности встречи с моделью Наджилой Триндаде

Неймар на допросе рассказал, что интим с моделью Наджилой Триндаде был по обоюдному согласию.

Неймар

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар во время допроса в полиции Сан-Паулу опроверг обвинения, что бил модель Наджилу Триндаде, а потом изнасиловал.

На допросе Неймар признался, что имел интимную близость с 26-летней моделью по обоюдному согласию, а также рассказал, что шлепал ее по просьбе самой Триндаде.

Ранее девушка дала интервью одному из каналов, в котором призналась, что Неймар бил ее во время секса.

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На прошлой неделе бразилец дал показания в полицейском участке Рио-де-Жанейро по обвинению в киберпреступлении.

Бразилец в Instagram опубликовал скрин переписки с девушкой, где Триндаде с ним нормально общалась через несколько дней после секса. Однако, на скриншот попали обнаженные фото модели, которые публиковать без согласия девушки запрещено законом.

Наджила Тріндаде

По словам Наджилы Триндаде, 15 мая она прилетела в Париж, чтобы заняться сексом с Неймаром, но в отеле передумала и сказала футболисту, что у нее нет презервативов. После этого, по версии Триндаде, Неймар ее изнасиловал.

К слову, видео с Неймаром и девушкой, которая обвинила его в изнасиловании, появилось в сети.

Источник: Mundo Deportivo

Фото: Dreamstime

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