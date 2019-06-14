Неймар на допиті розповів, що інтим з моделлю Наджилою Тріндаде був за спільною згодою.

Бразильський форвард французького ПСЖ Неймар під час допиту у поліції Сан-Паулу спростував обвинувачення, що бив модель Наджилу Тріндаде, а опісля зґвалтував.

На допиті Неймар зізнався, що мав інтимну близкість з 26-річною моделлю за обопільною згодою, а також розповів, що шльопав її на прохання самої Тріндаде.

Раніше дівчина дала інтерв’ю одному із каналів, в якому зізналася, що Неймар бив її під час сексу.

Читайте: Благав не бити: Майк Тайсон розповів, як застукав дружину у ліжку з Бредом Піттом

Минулого тижня бразилець дав свідчення в поліцейському відділку Ріо-де-Жанейро за обвинуваченнями в кіберзлочині.

Бразилець в Instagram опублікував скрін листування з дівчиною, де Трындаде з ним нормально спілкувалася через кілька днів після сексу. Однак, на скріншот потрапили оголені фото моделі, що публікувати без згоди дівчини заборонено законом.

За словами Наджили Тріндаде, 15 травня вона прилетіла в Париж, щоб зайнятися сексом з Неймаром, але в готелі передумала і сказала футболісту, що у неї немає презервативів. Після цього, за версією Тріндаде, Неймар її згвалтував.

До речі, відео з Неймаром та дівчиною, яка звинуватила його у зґвалтуванні, з’явилося у мережі.