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Неймар розкрив інтимні подробиці зустрічі з моделлю Наджилою Тріндаде

Неймар на допиті розповів, що інтим з моделлю Наджилою Тріндаде був за спільною згодою.

Неймар

Бразильський форвард французького ПСЖ Неймар під час допиту у поліції Сан-Паулу спростував обвинувачення, що бив модель Наджилу Тріндаде, а опісля зґвалтував.

На допиті Неймар зізнався, що мав інтимну близкість з 26-річною моделлю за обопільною згодою, а також розповів, що шльопав її на прохання самої Тріндаде.

Раніше дівчина дала інтерв’ю одному із каналів, в якому зізналася, що Неймар бив її під час сексу.

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Минулого тижня бразилець дав свідчення в поліцейському відділку Ріо-де-Жанейро за обвинуваченнями в кіберзлочині.

Бразилець в Instagram опублікував скрін листування з дівчиною, де Трындаде з ним нормально спілкувалася через кілька днів після сексу. Однак, на скріншот потрапили оголені фото моделі, що публікувати без згоди дівчини заборонено законом.

Наджила Тріндаде

За словами Наджили Тріндаде, 15 травня вона прилетіла в Париж, щоб зайнятися сексом з Неймаром, але в готелі передумала і сказала футболісту, що у неї немає презервативів. Після цього, за версією Тріндаде, Неймар її згвалтував.

До речі, відео з Неймаром та дівчиною, яка звинуватила його у зґвалтуванні, з’явилося у мережі.

Джерело: Mundo Deportivo

Фото: Dreamstime

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