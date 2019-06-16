Британский боксер Тайсон Фьюри во втором раунде отправил в нокаут немца Тома Шварца.

В Лас-Вегасе (США) состоялся бой британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри и немецкого боксера Тома Шварца.

В первом раунде Шварц пытался занять активную позицию на ринге, однако почти не попадал по сопернику. В свою очередь Фьюри работал точнее джебами и ударами справа.

Читайте: Усика лишили титула WBC

Во втором раунде Тайсон добил соперника – пропустив несколько весомых ударов, Том с окровавленным лицом присел на канвас.

Судья отсчитал нокдаун, но дал добро на продолжение боя. Однако поединок стал больше похожим на добивание Шварца, который стоял в углу и терпел удары соперника, пока рефери не остановил бой.

Ранее Факты ICTV писали, что Тайсон Фьюри очень резко высказался касательно украинского боксера Владимира Кличко, назвав его жалким лузером.