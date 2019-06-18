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Факты / Спорт

Мишеля Платини арестовали во Франции по подозрению в коррупции

Экс-президента УЕФА Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.

Мишель Платини

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини арестовали во Франции в рамках расследования коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

Платини взяли под стражу утром 18 июня. Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.

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Также в ходе расследования допросили французского политика Клода Геана, который входил в кабинет министров во время президентства Николя Саркози.

Напомним, Катар получил право провести чемпионат мира в декабре 2010 года.

Ранее правительство Непала сообщило о смерти 1400 непальских рабочих при строительстве футбольных стадионов к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Источник: Mediapart

Фото: Dreamstime

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