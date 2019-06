Во время чемпионского парада Торонто Рэпторс в Канаде произошла стрельба. По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения.

Парад стартовал в 10 утра по местному времени. Команда проехалась с кубком по улицах Торонто на двухэтажных автобусах. Сам парад посетило более 2 млн. болельщиков клуба.

Через некоторое время на пересечении улиц Бэй и Альберт прозвучало четыре выстрела, которые спровоцировали массовое бегство людей, что в свою очередь повлекло за собой давку.

Читайте: Сент-Луис впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

Пострадавшие были оперативно госпитализированы в ближайшую больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Полиция задержала двух человек, изъяв у них оружие. По факту инцидента полиция начала расследование.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val

— Gelek Besthairtsang (@GelekB) 17 июня 2019 г.