В канадском Торонто два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы во время парада Торонто Рэпторс по случаю победы клуба в чемпионате НБА.

Во время чемпионского парада Торонто Рэпторс в Канаде произошла стрельба. По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения.

Парад стартовал в 10 утра по местному времени. Команда проехалась с кубком по улицах Торонто на двухэтажных автобусах. Сам парад посетило более 2 млн. болельщиков клуба.

Через некоторое время на пересечении улиц Бэй и Альберт прозвучало четыре выстрела, которые спровоцировали массовое бегство людей, что в свою очередь повлекло за собой давку.

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Пострадавшие были оперативно госпитализированы в ближайшую больницу, их состояние оценивается как стабильное.

#BREAKING: Shots fired at Raptors victory parade in Torontopic.twitter.com/v1kHCGuPWL — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 17 июня 2019 г.

Полиция задержала двух человек, изъяв у них оружие. По факту инцидента полиция начала расследование.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val — Gelek Besthairtsang (@GelekB) 17 июня 2019 г.

Напомним, Торонто Рэпторс впервые в истории стал чемпионом НБА, обыграв Голден Стэйт Уорриорз.