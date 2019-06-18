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Факты / Спорт

В Канаде во время чемпионского парада Рэпторс произошла стрельба

В канадском Торонто два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы во время парада Торонто Рэпторс по случаю победы клуба в чемпионате НБА.

Чемпионский парад Торонто Репторс

Во время чемпионского парада Торонто Рэпторс в Канаде произошла стрельба. По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения.

Парад стартовал в 10 утра по местному времени. Команда проехалась с кубком по улицах Торонто на двухэтажных автобусах. Сам парад посетило более 2 млн. болельщиков клуба.

Через некоторое время на пересечении улиц Бэй и Альберт прозвучало четыре выстрела, которые спровоцировали массовое бегство людей, что в свою очередь повлекло за собой давку.

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Пострадавшие были оперативно госпитализированы в ближайшую больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Полиция задержала двух человек, изъяв у них оружие. По факту инцидента полиция начала расследование.

Напомним, Торонто Рэпторс впервые в истории стал чемпионом НБА, обыграв Голден Стэйт Уорриорз.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

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