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Факти / Спорт

У Канаді під час чемпіонського параду Репторс сталася стрілянина

У канадському Торонто дві людини отримали вогнепальні поранення в результаті стрілянини під час параду Торонто Репторс з нагоди перемоги клубу в чемпіонаті НБА.

Чемпионский парад Торонто Репторс

Під час чемпіонського параду Торонто Репторс у Канаді сталася стрілянина. Щонайменше дві людини отримали вогнепальні поранення.

Парад стартував о 10 ранку за місцевим часом. Команда проїхалася з кубком по вулицях Торонто на двоповерхових автобусах. Сам парад відвідало понад 2 млн. вболівальників клубу.

Через деякий час на перетині вулиць Бей та Альберт пролунало чотири постріли, які спровокували масову втечу людей, що в свою чергу спричинило за собою тисняву.

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Постраждалі були оперативно госпіталізовані в найближчу лікарню, їх стан оцінюється як стабільний.

Поліція затримала двох осіб, вилучивши у них зброю. За фактом інциденту поліція розпочала розслідування.

Нагадаємо, Торонто Репторс вперше в історії став чемпіоном НБА, обігравши Голден Стейт Ворріорз.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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