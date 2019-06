Під час чемпіонського параду Торонто Репторс у Канаді сталася стрілянина. Щонайменше дві людини отримали вогнепальні поранення.

Парад стартував о 10 ранку за місцевим часом. Команда проїхалася з кубком по вулицях Торонто на двоповерхових автобусах. Сам парад відвідало понад 2 млн. вболівальників клубу.

Через деякий час на перетині вулиць Бей та Альберт пролунало чотири постріли, які спровокували масову втечу людей, що в свою чергу спричинило за собою тисняву.

Постраждалі були оперативно госпіталізовані в найближчу лікарню, їх стан оцінюється як стабільний.

Поліція затримала двох осіб, вилучивши у них зброю. За фактом інциденту поліція розпочала розслідування.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val

— Gelek Besthairtsang (@GelekB) 17 июня 2019 г.