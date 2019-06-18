В Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.

На этой стадии турнира встречаются только чемпионы своих стран. Всего в первом раунде примет участие 31 команда и победитель предварительного раунда. 32 команды были разделены на три группы: 16 сеяных и 16 несеяных.

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Первые матчи состоятся 9-10 июля, ответные пройдут 16-17 июля.

Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда:

Группа 1 (сеяные клубы выделены жирным)

Нымме Калью (Эстония) — Шкендия (Македония)

Судува (Литва) — Црвена Звезда (Сербия)

Арарат (Армения) — АИК (Швеция)

Астана (Казахстан) — Клуж (Румыния)

— Клуж (Румыния) Лудогорец (Болгария) — Ференцварош (Венгрия)

Группа 2 (сеяные клубы выделены жирным)

Партизаны (Албания) — Карабах (Азербайджан)

Слован (Словакия) — Сутьеска (Черногория)

— Сутьеска (Черногория) Селтик (Шотландия) — Сараево (Босния и Герцеговина)

— Сараево (Босния и Герцеговина) Шериф (Молдова) — Сабуртало (Грузия)

— Сабуртало (Грузия) Дюделанж (Люксембург) — Валлетта (Мальта)

Группа 3 (сеяные клубы выделены жирным)

Линфилд (Северная Ирландия) — Русенборг (Норвегия)

Валюр (Исладния) — Марибор (Словения)

Дандолк (Ирландия) — Рига (Латвия)

— Рига (Латвия) Нью-Сейнтс (Уэльс) —Победитель предыдущего раунда

—Победитель предыдущего раунда ХИК (Финляндия) — Торсхавн (Фарерские острова)

— Торсхавн (Фарерские острова) БАТЭ (Беларусь) — Пяст (Польша)

Команды, которые вылетят на этой стадии соревнований продолжат свои выступления во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Исключением станет пара Селтик/Сараево, которая случайным образом была выбрана для выступлений с третьего квалификационного раунда.

Напомним, Ливерпуль в Мадриде в шестой раз завоевал кубок Лиги чемпионов, победив другую английскую команду Тоттенхэм.