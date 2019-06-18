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Жеребьевка ЛЧ-2019/20: Селтик, Ференцварош и БАТЭ узнали соперников

В Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20.

Жеребьевка ЛЧ

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.

На этой стадии турнира встречаются только чемпионы своих стран. Всего в первом раунде примет участие 31 команда и победитель предварительного раунда. 32 команды были разделены на три группы: 16 сеяных и 16 несеяных.

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Первые матчи состоятся 9-10 июля, ответные пройдут 16-17 июля.

Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда:

Группа 1 (сеяные клубы выделены жирным)

  • Нымме Калью (Эстония) — Шкендия (Македония)
  • Судува (Литва) — Црвена Звезда (Сербия)
  • Арарат (Армения) — АИК (Швеция)
  • Астана (Казахстан) — Клуж (Румыния)
  • Лудогорец (Болгария) — Ференцварош (Венгрия)

Группа 2 (сеяные клубы выделены жирным)

  • Партизаны (Албания) — Карабах (Азербайджан)
  • Слован (Словакия) — Сутьеска (Черногория)
  • Селтик (Шотландия) — Сараево (Босния и Герцеговина)
  • Шериф (Молдова) — Сабуртало (Грузия)
  • Дюделанж (Люксембург) — Валлетта (Мальта)

Группа 3 (сеяные клубы выделены жирным)

  • Линфилд (Северная Ирландия) — Русенборг (Норвегия)
  • Валюр (Исладния) — Марибор (Словения)
  • Дандолк (Ирландия) — Рига (Латвия)
  • Нью-Сейнтс (Уэльс) —Победитель предыдущего раунда
  • ХИК (Финляндия) — Торсхавн (Фарерские острова)
  • БАТЭ (Беларусь) — Пяст (Польша)

Команды, которые вылетят на этой стадии соревнований продолжат свои выступления во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Исключением станет пара Селтик/Сараево, которая случайным образом была выбрана для выступлений с третьего квалификационного раунда.

Напомним, Ливерпуль в Мадриде в шестой раз завоевал кубок Лиги чемпионов, победив другую английскую команду Тоттенхэм.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

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