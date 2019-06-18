В Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.
На этой стадии турнира встречаются только чемпионы своих стран. Всего в первом раунде примет участие 31 команда и победитель предварительного раунда. 32 команды были разделены на три группы: 16 сеяных и 16 несеяных.
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Первые матчи состоятся 9-10 июля, ответные пройдут 16-17 июля.
Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда:
Группа 1 (сеяные клубы выделены жирным)
- Нымме Калью (Эстония) — Шкендия (Македония)
- Судува (Литва) — Црвена Звезда (Сербия)
- Арарат (Армения) — АИК (Швеция)
- Астана (Казахстан) — Клуж (Румыния)
- Лудогорец (Болгария) — Ференцварош (Венгрия)
Группа 2 (сеяные клубы выделены жирным)
- Партизаны (Албания) — Карабах (Азербайджан)
- Слован (Словакия) — Сутьеска (Черногория)
- Селтик (Шотландия) — Сараево (Босния и Герцеговина)
- Шериф (Молдова) — Сабуртало (Грузия)
- Дюделанж (Люксембург) — Валлетта (Мальта)
Группа 3 (сеяные клубы выделены жирным)
- Линфилд (Северная Ирландия) — Русенборг (Норвегия)
- Валюр (Исладния) — Марибор (Словения)
- Дандолк (Ирландия) — Рига (Латвия)
- Нью-Сейнтс (Уэльс) —Победитель предыдущего раунда
- ХИК (Финляндия) — Торсхавн (Фарерские острова)
- БАТЭ (Беларусь) — Пяст (Польша)
Команды, которые вылетят на этой стадии соревнований продолжат свои выступления во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Исключением станет пара Селтик/Сараево, которая случайным образом была выбрана для выступлений с третьего квалификационного раунда.
Напомним, Ливерпуль в Мадриде в шестой раз завоевал кубок Лиги чемпионов, победив другую английскую команду Тоттенхэм.