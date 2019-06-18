У Ньоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20.

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

На цій стадії турніру зустрічаються лише чемпіони своїх країн. Всього у першому раунді візьме участь 31 команда і переможець попереднього раунду. 32 команди були поділені на три групи: 16 сіяних та 16 несіяних.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Перші матчі відбудуться 9-10 липня, матчі-відповіді пройдуть 16-17 липня.

Результати жеребкування першого кваліфікаційного раунду:

Група 1 (сіяні клуби виділені жирним)

Нимме Калью (Естонія) — Шкендія (Македонія)

Судува (Литва) — Црвена Звезда (Сербія)

Арарат (Вірменія) — АІК (Швеція)

Астана (Казахстан) — Клуж (Румунія)

— Клуж (Румунія) Лудогорець (Болгарія) — Ференцварош (Угорщина)

Група 2 (сіяні клуби виділені жирним)

Партизани (Албанія) — Карабах (Азербайджан)

Слован (Словаччина) — Сутьєска (Чорногорія)

— Сутьєска (Чорногорія) Селтік (Шотландія) — Сараєво (Боснія і Герцеговина)

— Сараєво (Боснія і Герцеговина) Шериф (Молдова) — Сабуртало (Грузія)

— Сабуртало (Грузія) Дюделанж (Люксембург) — Валлетта (Мальта)

Група 3 (сіяні клуби виділені жирним)

Лінфілд (Північна Ірландія) — Русенборг (Норвегія)

Валюр (Ісладнія) — Марібор (Словенія)

Дандолк (Ірландія) — Рига (Латвія)

— Рига (Латвія) Нью Сейнтс (Вельс) — Переможець попереднього раунду

— Переможець попереднього раунду ХІК (Фінляндія) — Торсхавн (Фарерські острови)

— Торсхавн (Фарерські острови) БАТЕ (Білорусь) — Пяст (Польща)

Команди, які вилетять на цій стадії змагань продовжать свої виступи у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Виключенням стане пара Селтік/Сараєво, яка випадковим чином була обрана для виступів з третього кваліфікаційного раунду.