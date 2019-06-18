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Жеребкування ЛЧ-2019/20: Селтік, Ференцварош та БАТЕ дізнались суперників

У Ньоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20.

Жеребьевка ЛЧ

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

На цій стадії турніру зустрічаються лише чемпіони своїх країн. Всього у першому раунді візьме участь 31 команда і переможець попереднього раунду. 32 команди були поділені на три групи: 16 сіяних та 16 несіяних.

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Перші матчі відбудуться 9-10 липня, матчі-відповіді пройдуть 16-17 липня.

Результати жеребкування першого кваліфікаційного раунду:

Група 1 (сіяні клуби виділені жирним)

  • Нимме Калью (Естонія) — Шкендія (Македонія)
  • Судува (Литва) — Црвена Звезда (Сербія)
  • Арарат (Вірменія) — АІК (Швеція)
  • Астана (Казахстан) — Клуж (Румунія)
  • Лудогорець (Болгарія) — Ференцварош (Угорщина)

Група 2 (сіяні клуби виділені жирним)

  • Партизани (Албанія) — Карабах (Азербайджан)
  • Слован (Словаччина) — Сутьєска (Чорногорія)
  • Селтік (Шотландія) — Сараєво (Боснія і Герцеговина)
  • Шериф (Молдова) — Сабуртало (Грузія)
  • Дюделанж (Люксембург) — Валлетта (Мальта)

Група 3 (сіяні клуби виділені жирним)

  • Лінфілд (Північна Ірландія) — Русенборг (Норвегія)
  • Валюр (Ісладнія) — Марібор (Словенія)
  • Дандолк (Ірландія) — Рига (Латвія)
  • Нью Сейнтс (Вельс) — Переможець попереднього раунду
  • ХІК (Фінляндія) — Торсхавн (Фарерські острови)
  • БАТЕ (Білорусь) — Пяст (Польща)

Команди, які вилетять на цій стадії змагань продовжать свої виступи у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Виключенням стане пара Селтік/Сараєво, яка випадковим чином була обрана для виступів з третього кваліфікаційного раунду.

Нагадаємо, Ліверпуль у Мадриді вшосте завоював кубок Ліги чемпіонів, перемігши іншу англійську команду Тоттенгем.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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