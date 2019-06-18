У Ньоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20.
У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.
На цій стадії турніру зустрічаються лише чемпіони своїх країн. Всього у першому раунді візьме участь 31 команда і переможець попереднього раунду. 32 команди були поділені на три групи: 16 сіяних та 16 несіяних.
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Перші матчі відбудуться 9-10 липня, матчі-відповіді пройдуть 16-17 липня.
Результати жеребкування першого кваліфікаційного раунду:
Група 1 (сіяні клуби виділені жирним)
- Нимме Калью (Естонія) — Шкендія (Македонія)
- Судува (Литва) — Црвена Звезда (Сербія)
- Арарат (Вірменія) — АІК (Швеція)
- Астана (Казахстан) — Клуж (Румунія)
- Лудогорець (Болгарія) — Ференцварош (Угорщина)
Група 2 (сіяні клуби виділені жирним)
- Партизани (Албанія) — Карабах (Азербайджан)
- Слован (Словаччина) — Сутьєска (Чорногорія)
- Селтік (Шотландія) — Сараєво (Боснія і Герцеговина)
- Шериф (Молдова) — Сабуртало (Грузія)
- Дюделанж (Люксембург) — Валлетта (Мальта)
Група 3 (сіяні клуби виділені жирним)
- Лінфілд (Північна Ірландія) — Русенборг (Норвегія)
- Валюр (Ісладнія) — Марібор (Словенія)
- Дандолк (Ірландія) — Рига (Латвія)
- Нью Сейнтс (Вельс) — Переможець попереднього раунду
- ХІК (Фінляндія) — Торсхавн (Фарерські острови)
- БАТЕ (Білорусь) — Пяст (Польща)
Команди, які вилетять на цій стадії змагань продовжать свої виступи у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Виключенням стане пара Селтік/Сараєво, яка випадковим чином була обрана для виступів з третього кваліфікаційного раунду.
Нагадаємо, Ліверпуль у Мадриді вшосте завоював кубок Ліги чемпіонів, перемігши іншу англійську команду Тоттенгем.