Бывшего главу УЕФА Мишеля Платини освободили из-под стражи после допроса в прокуратуре.

Экс-президента УЕФА Мишеля Платини, которого накануне задержали по подозрению в деле о коррупции при выборе Катара хозяйкой ЧМ-2022, отпустили из-под стражи.

Платини отпустили после 15 часов допроса. Также бывшему футболисту не было предъявлено обвинений.

Адвокат француза отметил, что данная ситуация — это “много шума из ничего”.

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Платини рассказал журналистам, которые ожидали под прокуратурой, что его допрашивали о Евро 2016, чемпионате мира в России, ЧМ в Катаре и ФИФА.

— Я всегда был спокоен, потому что не имею отношения ко всем этим вопросам. Мы все объяснили. Я всегда был открыт и прозрачен. Я должен был приехать сюда в качестве свободного свидетеля, но был немедленно взят под стражу. Это очень неприятно, – сказал Платини.

Напомним, Платини задержали утром 18 июня во Франции.