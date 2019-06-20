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Факти / Спорт

Дискваліфікована за допінг легкоатлетка виявилася чоловіком

Кенійська легкоатлетка Шіейс Чепкосгей, яку дискваліфікували раніше за допінг, виявилася чоловіком.

Кенийская бегунка

Кенійська легкоатлетка Шіейс Чепкосгей виявилася чоловіком.

У 2017 році у допінг-пробі Чепкосгей виявили сліди тестостерону, андростерону та етіохоланона. Покарання стала дискваліфікація терміном на чотири роки.

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4 червня Чепкосгей була заарештована. Шіейс в одній з кенійських лікарень видавала себе за медсестру, але її обман розкрили колеги.

Пізніше поліцейські та тюремні наглядачі встановили, що затримана насправді є чоловіком. Чепкосгей не став цього заперечувати:

— Я чоловік, але коли став займатися спортом, то в документах вказав, що є жінкою, – сказав Шіейс.

Суд над чоловіком відбудеться 21 червня.

До речі, колишнього очільника УЄФА Мішеля Платіні звільнили з-під варти після допиту у прокуратурі.

ФотоShieys Jepkosgei

ДжерелоNairobi News

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