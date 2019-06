Кенійська легкоатлетка Шіейс Чепкосгей виявилася чоловіком.

У 2017 році у допінг-пробі Чепкосгей виявили сліди тестостерону, андростерону та етіохоланона. Покарання стала дискваліфікація терміном на чотири роки.

4 червня Чепкосгей була заарештована. Шіейс в одній з кенійських лікарень видавала себе за медсестру, але її обман розкрили колеги.

Meet Kenyan man Hillary Kiprotich aka Shieys Chepkosgei who had pretended to be & identified as a woman, going unnoticed for the longest period ever. pic.twitter.com/SUFmORXUeo

— NT.co.ke (@NtKenya) 19 июня 2019 г.