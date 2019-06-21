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Факти / Спорт

Найдивніший трансфер в історії: Торіно продав футболіста, а наступного дня викупив

Торіно та СПАЛ здійснили дві дивні угоди щодо 23-річного захисника Кевіна Боніфаці.

Кевин Бонифаци

Італійські клуби Серії А Торіно та СПАЛ здійснили дві дивні угоди щодо 23-річного італійського захисника Кевіна Боніфаці.

Футболіст відіграв сезон-2018/19 в оренді за СПАЛ, але права на нього належали Торіно.

19 червня, СПАЛ викупив Боніфаці за €10 млн, а наступного дня туринці повернули гравця, скориставшись правом зворотного викупу. Цікаво, що повернення гравця коштувало Торіно на €1 млн більше, ніж вони його продали в СПАЛ днем раніше.

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У минулому сезоні в складі СПАЛу Боніфаці провів 28 матчів. На рахунку захисника два забиті м’ячі.

До речі, Мілан оголосив про призначення Марко Джампаоло на пост головного тренера команди.

ДжерелоTorino FCToro News

ФотоTorino FC

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