Український боксер Олександр Усик очолив рейтинг WBO в суперважкій вазі, покинувши рейтинг у важкій вазі.
Олександр Усик посів перше місце в рейтингу WBO в суперважкій вазі.
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Як змінилися позиції українців у рейтингу WBO після оновлення
– суперважка вага: Олександр Усик-1-й (-);
– середня вага: Сергій Дерев’янченко – 9-й (9-й);
– перша напівсередня вага: Віктор Постол – 12-й (-);
– легка вага: Денис Берінчик-7-й (7-й);
– друга найлегша вага: Арнольд Хегай – 5-й (6-й).
Раніше WBC позбавила українського боксера Олександра Усикапояса чемпіона світу в першій важкій вазі в зв’язку з його дебютом в супертяжах.
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