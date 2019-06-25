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Усик очолив рейтинг WBO у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик очолив рейтинг WBO в суперважкій вазі, покинувши рейтинг у важкій вазі.

Олександр Усик

Олександр Усик посів перше місце в рейтингу WBO в суперважкій вазі.

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Як змінилися позиції українців у рейтингу WBO після оновлення

– суперважка вага: Олександр Усик-1-й (-);

– середня вага: Сергій Дерев’янченко – 9-й (9-й);

– перша напівсередня вага: Віктор Постол – 12-й (-);

– легка вага: Денис Берінчик-7-й (7-й);

– друга найлегша вага: Арнольд Хегай – 5-й (6-й).

Раніше WBC позбавила українського боксера Олександра Усикапояса чемпіона світу в першій важкій вазі в зв’язку з його дебютом в супертяжах.

Джерело: Tribuna

Фото: Dreamstime

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