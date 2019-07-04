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Факты / Спорт

Футболистка США забила в ворота Англии и отпраздновала гол скандальным жестом

Капитан сборной США Алекс Морган отметила гол в ворота англичанок жестом-отсылкой к Американской революции XVIII века.

Алекс Морган

Звезда и капитан сборной США Алекс Морган отметила победный гол в ворота сборной Англии в полуфинале женского чемпионата мира, показав, что пьет из чашки.

Таким образом Морган сделала реферанс к процессу употребления чая, который обычно ассоциируют с Англией.

Пользователь в соцсети Twitter под ником Moe Berjus предположил, что такое празднование забитого гола является отсылкой к Бостонскому чаепитию – протестной акции американских колонистов на действия Британского правительства, которое состоялось 16 декабря 1773 года. В результате акции в Бостонской гавани был уничтожен груз с 342 ящиками чая.

Это событие стало толчком к началу Американской революции (1775-1783), в результате которой тринадцать колоний получили независимость от Британской империи. Революция закончилась образованием Соединенных Штатов Америки.

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Позже версию о том, что именно имела в виду Морган подтвердил Twitter женской сборной США.

Многие болельщики сборной Англии возмутились такому празднованию Морган и назвали это проявлением неуважения к соперникам. В частности, английский футболистка и форвард Ювентуса Лиан Сандерсон в комментарии beIN Sports назвала таким образом отметить гол “безвкусицей”.

Напомним, в финале женского чемпионата мира США сойдется с Нидерландами.

Фото: Dreamstime

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