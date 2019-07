Звезда и капитан сборной США Алекс Морган отметила победный гол в ворота сборной Англии в полуфинале женского чемпионата мира, показав, что пьет из чашки.

Таким образом Морган сделала реферанс к процессу употребления чая, который обычно ассоциируют с Англией.

Пользователь в соцсети Twitter под ником Moe Berjus предположил, что такое празднование забитого гола является отсылкой к Бостонскому чаепитию – протестной акции американских колонистов на действия Британского правительства, которое состоялось 16 декабря 1773 года. В результате акции в Бостонской гавани был уничтожен груз с 342 ящиками чая.

The Boston Tea Party took place on December 16, 1773. The #Boston Tea Party happened in #British ships in the Boston Harbor. The Boston Tea Party took place because the colonists did not want to have to pay taxes on the British tea pic.twitter.com/qHESK4qrsO

Это событие стало толчком к началу Американской революции (1775-1783), в результате которой тринадцать колоний получили независимость от Британской империи. Революция закончилась образованием Соединенных Штатов Америки.

Позже версию о том, что именно имела в виду Морган подтвердил Twitter женской сборной США.

No. 13 on her birthday. In honor of those 13 colonies.

That’s. The. Tea

Go on, @alexmorgan13, what a birthday! pic.twitter.com/Rge0HMMrCk

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) 2 июля 2019 г.