Бразильская девушка-рефери Фернанда Коломбо оригинально пошутила над футболистом во время матча всех звезд чемпионата Эквадора.

Читайте: Знаменитая фанатка сборной Парагвая вернулась на трибуны и зажигает на Копа Америка

В одном из эпизодов футболист нарушил правила. Арбитр всем видом показала, что тянется в карман за желтой карточкой, но на самом деле достала платок и с улыбкой на лице взмахнула пот со лба.

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 июня 2019 г.