Бразильская рефери Фернанда Коломбо пошутила над одним из футболистов во время матча.

Бразильская девушка-рефери Фернанда Коломбо оригинально пошутила над футболистом во время матча всех звезд чемпионата Эквадора.

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В одном из эпизодов футболист нарушил правила. Арбитр всем видом показала, что тянется в карман за желтой карточкой, но на самом деле достала платок и с улыбкой на лице взмахнула пот со лба.

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 июня 2019 г.

Коломбо повторила трюк рефери, который разлетелся в сети менее двух недель назад.

Ранее Фернанда работала моделью, а с 2014 стала официально обслуживать матчи бразильской Серии А. Коломбо является арбитром категории ФИФА.

Ранее в Италии 14-летний футболист снял шорты перед девушкой-арбитром.

Фото: Afición Central