Бразильская рефери Фернанда Коломбо пошутила над одним из футболистов во время матча.
Бразильская девушка-рефери Фернанда Коломбо оригинально пошутила над футболистом во время матча всех звезд чемпионата Эквадора.
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В одном из эпизодов футболист нарушил правила. Арбитр всем видом показала, что тянется в карман за желтой карточкой, но на самом деле достала платок и с улыбкой на лице взмахнула пот со лба.
Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ
— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 июня 2019 г.
Коломбо повторила трюк рефери, который разлетелся в сети менее двух недель назад.
Ранее Фернанда работала моделью, а с 2014 стала официально обслуживать матчи бразильской Серии А. Коломбо является арбитром категории ФИФА.
Ранее в Италии 14-летний футболист снял шорты перед девушкой-арбитром.
Фото: Afición Central