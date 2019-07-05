PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Ибрагимович отметился дублем за Гэлакси и открыл ногой бутылку после матча

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович оформил дубль в матче MLS против Торонто.

Златан Ибрагимович

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отметился дублем в матче чемпионата MLS против Торонто.

Читайте: Звездный флешмоб: Стэтхем и МакГрегор открывают бутылку ударом ноги

37-летний футболист открыл счет в матче аж на 70-й минуте, отправив мяч в сетку ворот соперника головой.


Ибра удвоил счет за две минуты до конца основного времени после того, как партнеры вывели его один на один — швед без шансов расстрелял сетку ворот соперника.

— Игра окончена, когда Ибра говорит, что она закончена, – таким комментарием подписал видео гола Twitter Гэлакси.

Уже после матча Ибрагимович решил присоединиться к вирусному флешмобу #BottleCupChallenge и блестяще справился с заданием. Ибра передал эстафету футболисту Манчестер Юнайтед Полю Погба.

Голы Златана стали единственными в игре. В 15 матчах чемпионата швед расписался в воротах соперника 13 раз.

К слову, жена футболиста Николая Морозюка присоединилась к челленджу #BottleCapChallenge, открыв бутылку грудью.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Арьен Роббен объявил о завершении карьеры
Сделала всех! Жена украинского футболиста открыла бутылку грудью
Футболисту запретили играть против Краснодара из-за антироссийского поста
Определились финалистки женского чемпионата мира
Дубль Пулишича вывел США в финал Золотого кубка КОНКАКАФ 2019
КАН 2019: определились все участники 1/8 финала
Мексика вышла в финал Кубка КОНКАКАФ, обыграв Гаити
Пропавшая швейцарская футболистка найдена мертвой на дне озера Комо
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка