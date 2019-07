Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович оформил дубль в матче MLS против Торонто.

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отметился дублем в матче чемпионата MLS против Торонто.

Читайте: Звездный флешмоб: Стэтхем и МакГрегор открывают бутылку ударом ноги

37-летний футболист открыл счет в матче аж на 70-й минуте, отправив мяч в сетку ворот соперника головой.

@efrain_alvarez1 @Ibra_official. The combo we’ve all been waiting for. #LAvTOR pic.twitter.com/MDOYzvrpfc — LA Galaxy (@LAGalaxy) 5 июля 2019 г.



Ибра удвоил счет за две минуты до конца основного времени после того, как партнеры вывели его один на один — швед без шансов расстрелял сетку ворот соперника.

— Игра окончена, когда Ибра говорит, что она закончена, – таким комментарием подписал видео гола Twitter Гэлакси.

The game is over when @Ibra_official says it’s over. GOODNIGHT FROM THE LION pic.twitter.com/KTEosPUyxp — LA Galaxy (@LAGalaxy) 5 июля 2019 г.

Уже после матча Ибрагимович решил присоединиться к вирусному флешмобу #BottleCupChallenge и блестяще справился с заданием. Ибра передал эстафету футболисту Манчестер Юнайтед Полю Погба.

Sprakforalla (Zoran) you are welcome @paulpogba you are next #bottlecapchallange pic.twitter.com/r2cPxXa9tH — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 5 июля 2019 г.

Голы Златана стали единственными в игре. В 15 матчах чемпионата швед расписался в воротах соперника 13 раз.

К слову, жена футболиста Николая Морозюка присоединилась к челленджу #BottleCapChallenge, открыв бутылку грудью.