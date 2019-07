Американская модель и участница ТВ-шоу Семейство Кардашян Кендалл Дженнер закрутила новый роман с баскетболистом Лос-Анджелес Лейкерс Кайлом Кузмой.

23-летняя Дженнер разошлась ранее с другим баскетболистом — разыгрывающим Филадельфии Беном Симмонсом.

Читайте: Сделала всех! Жена украинского футболиста открыла бутылку грудью

В компании Кузмы Кендалл заметили на яхте неподалеку Малибу, где парочка праздновала День независимости США.

Kendall Jenner and NBA player Kyle Kuzma on a boat in Malibu Jul 4, 2019. pic.twitter.com/uH6Rflqc2u

— kendallnicole.style (@KendallNStyle) 6 июля 2019 г.