Американська модель та учасниця ТБ-шоу Сімейство Кардашян Кендалл Дженнер закрутила новий роман з баскетболістом Лос-Анджелес Лейкерс Кайлом Кузмою.

23-річна Дженнер розійшлася раніше з іншим баскетболістом — розігруючим Філадельфії Беном Сіммонсом.

У компанії Кузми Кендалл помітили на яхті неподалік Малібу, де парочка святкувала День незалежності США.

Kendall Jenner and NBA player Kyle Kuzma on a boat in Malibu Jul 4, 2019. pic.twitter.com/uH6Rflqc2u

— kendallnicole.style (@KendallNStyle) 6 июля 2019 г.