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Факти / Спорт

Сестра Кім Кардашян закрутила роман з партнером ЛеБрона Джеймса

Американська модель Кендалл Дженнер почала зустрічатися з баскетболістом Лейкерс Кайлом Кузмою.

Кендалл Дженнер

Американська модель та учасниця ТБ-шоу Сімейство Кардашян Кендалл Дженнер закрутила новий роман з баскетболістом Лос-Анджелес Лейкерс Кайлом Кузмою.

23-річна Дженнер розійшлася раніше з іншим баскетболістом — розігруючим Філадельфії Беном Сіммонсом.

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У компанії Кузми Кендалл помітили на яхті неподалік Малібу, де парочка святкувала День незалежності США.

Кендалл Дженнер — єдиноутробна сестра Кім, Кортні, Хлої та Роберта Кардашян.

До речі, Кендалл Дженнер підтримала зірковий флешмоб BottleCapChallenge та відкрила пляшку ногою, катаючись на водному мотоциклі.

ФотоKendall

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