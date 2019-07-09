Американська модель Кендалл Дженнер почала зустрічатися з баскетболістом Лейкерс Кайлом Кузмою.
Американська модель та учасниця ТБ-шоу Сімейство Кардашян Кендалл Дженнер закрутила новий роман з баскетболістом Лос-Анджелес Лейкерс Кайлом Кузмою.
23-річна Дженнер розійшлася раніше з іншим баскетболістом — розігруючим Філадельфії Беном Сіммонсом.
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У компанії Кузми Кендалл помітили на яхті неподалік Малібу, де парочка святкувала День незалежності США.
Kendall Jenner and NBA player Kyle Kuzma on a boat in Malibu Jul 4, 2019. pic.twitter.com/uH6Rflqc2u
— kendallnicole.style (@KendallNStyle) 6 июля 2019 г.
Кендалл Дженнер — єдиноутробна сестра Кім, Кортні, Хлої та Роберта Кардашян.
До речі, Кендалл Дженнер підтримала зірковий флешмоб BottleCapChallenge та відкрила пляшку ногою, катаючись на водному мотоциклі.
Фото: Kendall