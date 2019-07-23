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Факты / Спорт

Бывшая проститутка извинилась перед женой Руни за секс втроем

Бывшая проститутка Хелен Вуд извинилась перед женой футболиста Уэйна Руни за то, что вместе со своей подругой вступила с ним в интимную связь.

Хелен Вуд

Девушка Хелен Вуд, которая в прошлом оказывала эскорт-услуги, извинилась перед женой футболиста Уэйна Руни, за то, что вместе с подругой Дженни Томпсон занималась с ним сексом.

— Я прошу прощения у Колин, она этого не заслужила. Раньше я говорила себе: Если она хочет остаться с ним, то это ее проблемы. Теперь я стала взрослее и думаю иначе. Она просто мать, которая хочет быть вместе со своей семьей, давайте оставим ее в покое. Жаль, что ее случай стал для всех развлечением, – сказала Вуд.

Руни занимался сексом с Вуд в 2009 году, когда его жена Колин была беременна их первым ребенком. Проститутку Уэйну привел бывший игрок Манчестер Юнайтед.

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Позже Вуд продала историю отношений с Руни СМИ за £40 тыс. Хелен рассказала, что после секса в Манчестере игрок пригласил ее с подругой присоединиться к нему в предсезонном туре.

Напомним, 16-летние футболисты турецкой команды сняли себе проституток на турнире в Греции.

Источник: Daily Star

ФотоHelen Wood

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