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Факти / Спорт

Колишня повія вибачилася перед дружиною Руні за секс утрьох

Колишня повія Гелен Вуд вибачилась перед дружиною футболіста Вейна Руні за те, що разом зі своєю подругою вступила з ним в інтимний зв’язок.

Хелен Вуд

Дівчина Гелен Вуд, яка у минулому надавала ескорт-послуги, вибачилася перед дружиною футболіста Вейна Руні, за те що разом з подругою Дженні Томпсон займалася з ним сексом.

— Я прошу вибачення у Колін, вона цього не заслужила. Раніше я говорила собі: Якщо вона хоче залишитися з ним, то це її проблеми. Тепер я стала дорослішою і думаю інакше. Вона просто мати, яка хоче бути разом зі своєю сім’єю, давайте залишимо її в спокої. Шкода, що її випадок став для всіх розвагою, – сказала Вуд.

Руні займався сексом з Вуд у 2009 році, коли його дружина Колін була вагітна їх першою дитиною. Повію Вейну привів колишній гравець Манчестер Юнайтед.

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Пізніше Вуд продала історію відносин з Руні ЗМІ за £40 тис. Гелен розповіла, що після сексу в Манчестері гравець запросив її з подругою приєднатися до нього в передсезонному турі.

Нагадаємо, 16-річні футболісти турецької команди зняли собі повій на турнірі у Греції.

ДжерелоDaily Star

Фото: Helen Wood

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