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Факты / Спорт

Милан представил гостевую форму на сезон 2019/20

Милан показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Милан гостевая форма

Итальянский Милан представил новый комплект гостевой формы на сезон 2019/20.

Комплект разработал немецкий спортивный бренд Puma. Выездной вариант россонери выполнен в традиционном для гостевого комплекта белом цвете с черной и красной вставками на плечах.

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Миланцы назвали этот комплект Счастливчик, ведь именно в белом комплекте Милан играл в шести из семи победных финалах Кубка/Лиги чемпионов.

В презентации формы приняли участие футболисты россонери Франк Кессье, Джанлуиджи Доннарумма, Лукас Пакета, Маттиа Кальдара и Патрик Кутроне.

Ранее Милан показал новый третий комплект формы на сезон 2019/20.

ИсточникAC Milan

ФотоAC Milan

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