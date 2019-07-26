Милан показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Итальянский Милан представил новый комплект гостевой формы на сезон 2019/20.
Комплект разработал немецкий спортивный бренд Puma. Выездной вариант россонери выполнен в традиционном для гостевого комплекта белом цвете с черной и красной вставками на плечах.
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Миланцы назвали этот комплект Счастливчик, ведь именно в белом комплекте Милан играл в шести из семи победных финалах Кубка/Лиги чемпионов.
The Lucky One
How to look on away days#NewLevels @pumafootball pic.twitter.com/3MFllkwajX
— AC Milan (@acmilan) July 26, 2019
В презентации формы приняли участие футболисты россонери Франк Кессье, Джанлуиджи Доннарумма, Лукас Пакета, Маттиа Кальдара и Патрик Кутроне.
Ранее Милан показал новый третий комплект формы на сезон 2019/20.
Источник: AC Milan
Фото: AC Milan