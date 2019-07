Итальянский Милан представил новый комплект гостевой формы на сезон 2019/20.

Комплект разработал немецкий спортивный бренд Puma. Выездной вариант россонери выполнен в традиционном для гостевого комплекта белом цвете с черной и красной вставками на плечах.

Миланцы назвали этот комплект Счастливчик, ведь именно в белом комплекте Милан играл в шести из семи победных финалах Кубка/Лиги чемпионов.

The Lucky One

How to look on away days#NewLevels @pumafootball pic.twitter.com/3MFllkwajX

— AC Milan (@acmilan) July 26, 2019